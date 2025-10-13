Диетолог Гинзбург рассказал, как правильно есть сосиски

Сосиски - любимая еда не только детей, но и взрослых. Несмотря на то, что все привыкли есть полуфабрикат в жареном или вареном виде, готовить его совсем не обязательно, потому что термическая обработка может спровоцировать выделение канцерогенов. Об этом "Вечерней Москве" рассказал диетолог Михаил Гинзбург, передает Day.Az.

По словам специалиста, сосиски - уже готовый продукт, который не требует дополнительной термической обработки.

- Их можно есть без особого приготовления, потому что на производстве слюду наполняют уже вареным мясом. Поэтому, если человек решит съесть сосиски из упаковки, это не нанесет вреда его здоровью, - заверил Гинзбург.

К тому же обжаривание сосисок может привести к повышению канцерогенов, предупредил диетолог.

- Канцерогены образуют в организме токсичные продукты распада, которые накапливаются в виде жировых клеток, вызывают воспаление, преждевременное старение, возникновение морщин, повышение сахара в крови и развитие возрастных болезней, - пояснил специалист.

При варке же вредные вещества не выделяются даже в слюде, поэтому этот способ термической обработки считается более безопасным, отметил Гинзбург.

- Для слюды используется специальный пищевой пластик, который не выделяет никаких вредных веществ даже при высоких температурах, - рассказал диетолог.