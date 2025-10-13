У обычного овоща обнаружили противораковый эффект

Ученые из Южной Кореи и Китая выяснили, что регулярное употребление моркови может значительно снижать риск развития рака кишечника - особенно если она выращена с использованием удобрений, содержащих минералы из глубоководной морской воды.

Как передает Day.Az, исследование опубликовано в Frontiers in Immunology (Front Immunol).

В ходе эксперимента морковный экстракт уменьшал количество опухолей и воспалений у лабораторных мышей с индуцированным колоректальным раком. Наиболее выраженный эффект показала морковь сорта Naturaldream, которая усиливала активность генов, отвечающих за самоуничтожение поврежденных клеток, и подавляла воспалительные цитокины - TNF-α, IL-6 и NF-κB.

Ученые также отметили, что у животных, получавших морковь, восстановился баланс кишечной микрофлоры: увеличилось количество бактерий, связанных с защитой слизистой и торможением опухолевого роста. По словам исследователей, результаты подтверждают, что состав почвы и тип удобрений напрямую влияют на противораковые свойства растений.

Авторы считают, что такие сорта моркови могут стать частью диетической профилактики колоректального рака, особенно в сочетании с другими антиоксидантными продуктами.