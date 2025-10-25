Названа группа продуктов, повышающих риск развития деменции

Рацион, богатый жирной пищей, не только увеличивает риск ожирения и диабета, но и способен ухудшать работу мозга, ускоряя развитие нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера. К такому выводу пришли исследователи из Университета Тиба в Японии. Работа опубликована в журнале PLOS Genetics, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые показали, что высокожировая диета нарушает процессы аутофагии - "переработки мусора" в клетках, жизненно важной для здоровья нейронов. В экспериментах на дрозофилах выяснилось, что из-за сбоя в этом механизме страдает долговременная и промежуточная память, в то время как кратковременная остается без изменений.

"Наши результаты говорят о том, что вызванное диетой ухудшение памяти не является необратимым и может быть улучшено при помощи вмешательств, стимулирующих аутофагию, например физических упражнений или интервального голодания", - отметила руководитель работы доцент Аяко Тоноки.

Чтобы проверить связь между питанием и когнитивными функциями, дрозофил держали на нормальном или высокожировом рационе в течение недели. Насекомые, получавшие жирную пищу, показали более высокие уровни липидов и глюкозы, а также худшие результаты в тестах на память. Анализ белков подтвердил, что у них нарушена работа аутофагии: количество "перерабатывающих" клеточных везикул падало, а накопление белка-маркера Ref(2)p возрастало.

Ключевым оказалось то, что восстановить работу памяти удалось при помощи искусственного усиления аутофагии - как с помощью генетических методов, так и за счет применения вещества рапамицина.

Ученые также установили, что главная проблема кроется на последнем этапе клеточной "утилизации" - при слиянии аутофагосом и лизосом. У животных на жирной диете этот процесс блокировался, что подтверждалось изменениями в экспрессии генов, связанных с функцией лизосом.

"Наше исследование показывает, насколько напрямую наши пищевые привычки влияют на здоровье мозга. Оно также приближает нас к созданию стратегий - от подбора нутриентов до разработки лекарств - которые помогут защитить когнитивные функции и замедлить старение мозга", - подчеркнула Тоноки.