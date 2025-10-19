Названы пять простых и вкусных блюд из тыквы

Осознанный подход к организации питания предполагает включение в рацион сезонных продуктов. Это полезно как для здоровья, так и для оптимизации бюджета. Одним из таких продуктов является тыква. Эксперт по домашней экономике "X5 Клуба" Арина Самойлова 18 октября предложила в беседе с "Известиями" идеи простых и вкусных блюд с тыквой, передает Day.Az.

По словам эксперта, можно без труда приготовить тыквенный пирог.

"Существует множество рецептов, с которыми можно экспериментировать бесконечно. Основой обычно служит песочное тесто, которое следует равномерно раскатать и выложить в форму для выпечки. А далее добавить нарезанную слайсами или кубиками тыкву, приправив специями", - пояснила Самойлова.

По мнению специалиста, преимущество этого пирога в том, что его можно подать и как основное блюдо, и в качестве десерта. А еще тыква отлично сочетается и с солью, и с сахаром.

Актуально осенью приготовить запеченную тыкву, которую эксперт рекомендовала подавать в качестве гарнира, приправив специями или проявив какую-либо креативность в подаче с другими продуктами, например творожным сыром и грецкими орехами.

Одним из самых нежных блюд этой осени может стать тыквенный крем-суп.

"Сладковатый вкус плода в сочетании со сливками придется по душе всей семье. А благодаря нежной текстуре подойдет даже для маленьких детей в качестве прикорма. Регулируйте густоту и наполнение супа по вашим предпочтениям", - рассказала Самойлова.

Эксперт поделилась идеей отличного завтрака этой осени - тыквенными оладьями.

"Натрите тыкву на крупной терке, добавьте пару ложек муки и яйцо. Обжаривайте оладьи до золотистой корочки и подавайте со сметаной и зеленью", - посоветовала специалист.

Отличным десертом, по мнению эксперта, станет печенье с тыквой. Стоит лишь в рецепт любимого печенья добавить небольшое количество тыквенного пюре.

"Следите за консистенцией теста - оно должно остаться привычным для вашего рецепта, поэтому регулируйте количество ингредиентов во время приготовления. <...>Тыква придаст печенью более нежную текстуру, а также натуральный сладкий вкус", - рекомендовала эксперт.