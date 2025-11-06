Разрушен миф о «полезном бокале вина»

Даже "умеренное" употребление алкоголя может быть вредным для мозга, утверждают авторы крупнейшего исследования, опубликованного в BMJ Evidence-Based Medicine. Ученые проанализировали данные более 550 тысяч человек из США и Великобритании и использовали генетический метод (менделевскую рандомизацию) для уточнения связи между алкоголем и деменцией, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Результаты показали: риск возрастает с каждой дополнительной порцией спиртного. Так, 1-3 лишние порции в неделю увеличивали вероятность развития деменции на 15 процентов, а генетическая предрасположенность к зависимости - на 16 процентов. При этом не выявлено никакого защитного эффекта даже у минимальных доз алкоголя.

Интересно, что люди, у которых позже диагностировали деменцию, постепенно снижали потребление спиртного за несколько лет до постановки диагноза. Это объясняет, почему в предыдущих исследованиях "легкое употребление" иногда выглядело полезным - на деле это было следствием ранних когнитивных нарушений.

Авторы подчеркивают: безопасной дозы алкоголя для мозга не существует. Ограничение или полный отказ от спиртного может стать ключевой стратегией в профилактике деменции, учитывая прогнозируемый рост числа заболевших до 153 миллионов человек к 2050 году.