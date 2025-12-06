Врач развеяла миф о пользе черники для глаз

Вопреки распространенному мифу, добавки для здоровья глаз с черникой не показали значимого клинического эффекта, рассказала "Газете.Ru" врач-офтальмолог клиники 3Z Анна Соловей, передает Day.Az.

"Популярные в России препараты и БАДы с черникой исторически назначались очень широко, в том числе детям. Это было скорее данью традиции и маркетингу, чем результатом убедительных исследований. Современные научные исследования показывают: убедительных клинических доказательств значимого влияния черники на зрение у здоровых людей или пациентов без специфической патологии сетчатки нет", - объяснила врач.

При этом, по словам врача, наибольшую доказательную базу эффективности имеют комплексы для здоровья глаз, которые были проверены в рамках крупного исследования AREDS2 (Age-Related Eye Disease Study 2, это многоцентровое рандомизированное клиническое исследование, проведенное в 82 клинических центрах США).

"Оно показало, что комбинация антиоксидантов (витамины С и Е), цинка, меди, а также лютеина и зеаксантина снижает риск прогрессирования возрастной макулодистрофии (ВМД) примерно на 25% у пациентов с промежуточной стадией заболевания. Однако следует уточнить, что эти комплексы не предотвращают развитие ВМД у здоровых людей и их не следует использовать в качестве профилактики. Не стоит самостоятельно покупать себе витаминные комплексы "для профилактики". Их назначение оправдано только при подтвержденных изменениях сетчатки. Даже капли от сухости глаз бывают разные, как и сам синдром сухого глаза (ССГ). Оценить клиническую картину и дать рекомендации может только врач по результатам диагностики. В обратном случае можно безрезультатно капать капли, думая о том, что это ССГ, и пропустить клиническую манифестацию какого-либо гораздо более тяжелого заболевания", - заключила врач.