Развенчан популярный миф о защитном эффекте кефира

Кефир может частично снижать воспаление при остром панкреатите, но его защитный эффект оказывается гораздо более локальным и слабым, чем предполагалось. К такому выводу пришли исследователи из Испании, сравнившие действие двух видов кефира - из цельного молока и из сыворотки - в модели острого панкреатита у мышей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, работа опубликована в Food & Function (F&F).

Оба вида кефира слегка уменьшали повреждение ткани поджелудочной железы, а также снижали уровень воспалительных молекул в кишечнике. Кефир из цельного молока дополнительно ослаблял экспрессию провоспалительных генов IL-6 и IL-1β в поджелудочной железе. Однако ключевые показатели тяжести панкреатита - повышенная амилаза и липаза в крови - оставались на прежнем уровне, а барьерная функция кишечника и признаки окислительного стресса не восстанавливались.

Авторы отмечают, что эффект кефира ограничивается локальным снижением воспаления и не способен предотвратить системные проявления тяжелого острого панкреатита. По их мнению, ферментированные продукты могут выступать лишь дополнительным компонентом терапии, но не заменой медицинского лечения при тяжелых воспалительных состояниях.