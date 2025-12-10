Перечислены признаки качественной красной икры

Качественная красная икра должна белеть в кипятке из-за сворачивающихся белков, но вода должна оставаться прозрачной. Признаки качественного деликатеса перечислила доцент департамента техносферной безопасности АТИ РУДН Регина Гурина, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Также качественная икра должна быть достаточно упругой, чтобы "подпрыгивать", а "оболочка" хорошей икры не будет липнуть к зубам. Кроме того, качественный продукт не растворяется в воде и легко лопается во рту.

По словам Гуриной, горечь и соленость - это первые признаки некачественной красной икры. Она также отметила, что хороший продукт не может стоить дешево.