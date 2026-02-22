Чашки или крепость? Эксперт объяснил, как правильно оценивать норму кофе

Кофе - один из самых обсуждаемых и противоречивых продуктов. Эксперты отмечают его пользу во многих случаях, однако есть и противопоказания, которые требуют ограничений. Но даже здоровому человеку не стоит увлекаться напитком, чтобы не заработать проблем со здоровьем.

Часто можно увидеть различные усредненные рекомендации: не более стольки-то чашек кофе в день. Однако доцент кафедры химии Университета Орегона Кристофер Хендон считает, что оценивать допустимую суточную норму продукта нужно не чашками, передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома.

Крепость напитка и содержание кофеина

В одинаковых по объему порциях уровень кофеина может сильно отличаться.

"Дело не только в объеме, который вы выпиваете, но и в концентрации кофе", - сказал Хендон изданию Daily Mail.

Что влияет на концентрацию кофеина

Эксперт назвал несколько факторов, которые нужно учитывать:

Сорт кофе. В робусте больше кофеина, чем в арабике.

Тип напитка. По словам эксперта, в порции эспрессо концентрация кофеина составляет 2%. Но в напитках вроде капучино и эспрессо разбавляется водой или молоком и концентрация может варьироваться.

Контакт с водой. Чем дольше горячая вода соприкасается с кофе, тем больше кофеина и других кофейных молекул попадает в чашку. Поэтому в эспрессо кофеина может быть меньше, чем в фильтрованном кофе.

Норма кофе

"Оптимальная суточная доза кофеина, не оказывающая вреда здоровью, составляет около 400 мг. В одной порции эспрессо содержится от 40 до 80 мг кофеина, а в чашке фильтр-кофе его количество может достигать 150 мг," - напомнил Хендон.