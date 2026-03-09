Идеальный соус песто для пасты и не только
Любая еда становится вкуснее с этим дополнением.
Соусы играют ключевую роль в кулинарии, превращая обычное блюдо в нечто особенное. Сегодня в супермаркетах или на маркетплейсах можно найти соусы со всего мира, включая редкие азиатские или заокеанские виды.
Однако многие соусы проще и приятнее готовить самостоятельно. Например, соус песто - это не только вкусное, но и очень простое дополнение, если под рукой есть свежая зелень и кедровые орехи. Следуя рецепту из коллекции "Едим Дома", можно быстро приготовить этот соус в три простых шага, передает Day.Az.
Для этого понадобятся следующие ингредиенты:
-
110 г свежего базилика;
-
35 г кедровых орехов;
-
100 мл оливкового масла;
-
40 г пармезана;
-
2 зубчика чеснока.
Приготовление:
Базилик нужно промыть, обсушить, отделить листья от стебля, чеснок пропустить через пресс, а сыр нарезать на маленькие кубики.
Все ингредиенты, кроме сыра и орехов, поместить в чашу блендера, добавить масло и пробить до однородной массы.
Затем добавить сыр и орехи и снова пробить до полной однородности.
Этот соус идеально подходит для пасты, брускетт, пиццы, салатов и многих других блюд.
