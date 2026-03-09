Десертные капкейки мы уже распробовали и не удивляемся никаким сочетаниям, а их "соленые" версии до сих пор производят неизгладимое впечатление.

Идея подачи закусок в виде капкейков идеально подходит для фуршетов и праздничных мероприятий. Эти миниатюрные угощения можно подавать на тостовом хлебе или в тарталетках, заполняя их разнообразными начинками. К тому же закусочные капкейки обладают множеством преимуществ - их можно подготовить заранее, а также адаптировать под любой бюджет и предпочтения гостей.

Как передает Day.Az, вдохновившись коллекцией "Едим Дома", многие хозяйки решают использовать эту идею для своих мероприятий. Такой способ подачи не только красиво выглядит, но и становится настоящим спасением для тех, кто хочет удивить гостей необычными, но несложными закусками.

Ингредиенты

Для теста:

яйца - 3 шт.;

сахар - 1 ст. л.;

соль - 1 ч. л.;

кефир - 100 мл;

растительное масло - 80 мл;

разрыхлитель - 1 ч. л.;

мука - 170 г.

Для соуса:

майонез - 50 г;

сметана 15% - 50 г;

оливковое масло - 20 мл;

чеснок - 1 зубчик;

соль, перец, специи - по вкусу;

икра мойвы - по желанию.

Для крема:

сливки 33-35% - 150 мл;

творожный сыр - 250 г;

соль - щепотка;

зелень - по вкусу.

Для украшения берите креветки, мидии, маслины, черри, лимон, колбасу, мясные деликатесы, сыры.

Способ приготовления

Для приготовления закусочных капкейков готовят тесто из яиц, сахара и соли, которые слегка взбиваются. Затем добавляются масло и кефир, и смесь тщательно перемешивается. Вводится мука с разрыхлителем, после чего тесто доводится до однородности. Его разливают по формам (по 50 г) и выпекают при температуре 165-170°C в течение 20-25 минут.

Для соуса смешиваются майонез, сметана, оливковое масло, чеснок, зелень и специи. Остывшие капкейки очищаются от серединки и наполняются соусом, а при подаче с морепродуктами - икрой.

Для крема взбиваются холодные сливки с творожным сыром и солью, добавляется зелень. Завершающим этапом является отсаживание "шапочек" и украшение капкейков по вкусу.