Закусочные капкейки - идеальное угощение для фуршетов
Десертные капкейки мы уже распробовали и не удивляемся никаким сочетаниям, а их "соленые" версии до сих пор производят неизгладимое впечатление.
Идея подачи закусок в виде капкейков идеально подходит для фуршетов и праздничных мероприятий. Эти миниатюрные угощения можно подавать на тостовом хлебе или в тарталетках, заполняя их разнообразными начинками. К тому же закусочные капкейки обладают множеством преимуществ - их можно подготовить заранее, а также адаптировать под любой бюджет и предпочтения гостей.
Как передает Day.Az, вдохновившись коллекцией "Едим Дома", многие хозяйки решают использовать эту идею для своих мероприятий. Такой способ подачи не только красиво выглядит, но и становится настоящим спасением для тех, кто хочет удивить гостей необычными, но несложными закусками.
Ингредиенты
Для теста:
- яйца - 3 шт.;
- сахар - 1 ст. л.;
- соль - 1 ч. л.;
- кефир - 100 мл;
- растительное масло - 80 мл;
- разрыхлитель - 1 ч. л.;
- мука - 170 г.
Для соуса:
- майонез - 50 г;
- сметана 15% - 50 г;
- оливковое масло - 20 мл;
- чеснок - 1 зубчик;
- соль, перец, специи - по вкусу;
- икра мойвы - по желанию.
Для крема:
- сливки 33-35% - 150 мл;
- творожный сыр - 250 г;
- соль - щепотка;
- зелень - по вкусу.
Для украшения берите креветки, мидии, маслины, черри, лимон, колбасу, мясные деликатесы, сыры.
Способ приготовления
Для приготовления закусочных капкейков готовят тесто из яиц, сахара и соли, которые слегка взбиваются. Затем добавляются масло и кефир, и смесь тщательно перемешивается. Вводится мука с разрыхлителем, после чего тесто доводится до однородности. Его разливают по формам (по 50 г) и выпекают при температуре 165-170°C в течение 20-25 минут.
Для соуса смешиваются майонез, сметана, оливковое масло, чеснок, зелень и специи. Остывшие капкейки очищаются от серединки и наполняются соусом, а при подаче с морепродуктами - икрой.
Для крема взбиваются холодные сливки с творожным сыром и солью, добавляется зелень. Завершающим этапом является отсаживание "шапочек" и украшение капкейков по вкусу.
