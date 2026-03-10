10 продуктов с неожиданно высокой калорийностью

Финики и сиропы для кофе кажутся безобидными, некалорийными продуктами, которые в действительности могут составлять значительную часть рациона и мешать похудеть. Об этом "Газете.Ru" рассказал тренер-нутрициолог загородного клуба "Лапино Фитнес" Юрий Брабечан, передает Day.Az.

"Многие люди говорят "да я почти ничего не ем", и при этом совершенно незаметно набирают плюс 500-800 ккал в день просто потому, что есть целая категория продуктов, которые воспринимаются как ерунда, мелочь, а по факту тянут на серьезные цифры. Например, финики считаются полезной альтернативой сладкому. Один финик - это 20-25 ккал, горсточка из шести-восьми штук - это уже 120-200 ккал, и она улетает за две минуты. Проблема в том, что едят их без счета "вместо конфет", а по калориям выходит то на то. Если вы пьете не черный эспрессо, а латте с сиропом и иногда со взбитыми сливками, то один такой стакан тянет на 150-250 ккал. Пара "кофеечков" в день - это полноценный прием пищи по калориям, только без чувства сытости", - сказал он.

Брабечан отметил, что к таким продуктам относятся также макадамия и семечки, которые в качестве закуски могут значительно увеличить дневной калораж.

"Маркетинг продает гранолу как фитнес-завтрак. В реальности 100 грамм гранолы - это 400-500 ккал из-за сахара, меда, масел и орехов. Порция "из банки в миску" легко вырастает до 70-100 грамм, а с йогуртом это уже плотный обед, а вовсе не легкий завтрак. Халва - это семечки или кунжут плюс сахар. Съесть 30-40 грамм к чаю вообще не проблема, а это уже плюс 150-200 ккал. Если делать так регулярно, вес очень благодарит в плюс. Орехи - это полезно, но макадамия - один из самых калорийных. Даже маленькая горсть в 30 грамм - это 200 с лишним ккал, которые незаметно уплывают "под фильм" или "на перекус". 100 грамм - семечек это 500-600 ккал. Пакет "на вечер под сериал" - это часто 150-200 грамм, то есть 750-1000 ккал, которые вы даже не воспринимаете как прием пищи", - подчеркнул он.

Тренер уточнил, что в салат "Цезарь", который часто заказывают худеющие, входят соус на майонезной основе, жареная курица, сухарики и сыр, поэтому вся порция может составлять до 700 калорий. По его словам, незаметно влиять на фигуру может еще сало, маленькие конфеты и булочки.

"Сало. Тут хотя бы никто не притворяется. 100 грамм - это 800-850 ккал. Пара тонких ломтиков - это нормально, если учитываете в рационе. Но часто идет хлеб, сало, "ну и стопочку", и незаметно набегает 300-500 ккал только на закуске. В одной штучке "Рафаэлло" - 60 калорий, три штучки к чаю - это 180, плюс чай с молоком или печенькой, и вот уже мини-перекус на 250-300 ккал. Если каждый день, это отдельная строчка в вашем калораже. Булочка с корицей и кремом, та самая "маленькая, всего одна, к кофе". Мини - совсем не значит низкокалорийно. Булочка с корицей и кремом или глазурью - это легко 250-400 ккал за штуку. Если это ежедневный утренний ритуал "кофе плюс булочка", фигуре это мало нравится", - заключил он.