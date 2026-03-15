Назван неожиданный способ снизить уровень холестерина

Доцент кафедры пищевой химии Университета Лимерика Иоаннис Забетакис считает, что небольшое количество красного вина способствует снижению уровня холестерина. Неожиданный способ поддержать здоровье сосудов он назвал в беседе с Daily Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам химика, ключевую роль в снижении рисков сердечно-сосудистых заболеваний играет баланс между "плохим" и "хорошим" холестерином. Он отметил, что на это соотношение можно повлиять с помощью питания. Одним из продуктов с таким свойством специалист назвал красное вино.

Забетакис пояснил, что красное вино, в том числе безалкогольное, содержит полярные липиды и другие соединения, которые помогают "хорошему" холестерину выводить излишки "плохого". "Умеренное употребление одного-двух небольших бокалов красного вина в день связано с более благоприятным холестериновым профилем, но превышение этой дозы сводит пользу на нет", - подчеркнул ученый.

Также он упомянул, что, помимо красного вина, контролировать уровень холестерина помогают фрукты и овощи, жирная рыба и оливковое масло, ферментированные молочные продукты. Однако Забетакис отметил, что укрепить здоровье сердца помогают не отдельные продукты, а коррекция рациона в целом.