Из трех продуктов собирается простое и полезное угощение.

Иногда, выбираясь в магазин с намерением правильно питаться, можно обойти стеллажи со сладостями, обещая себе отказаться от лишних калорий. Однако, оказавшись дома, появляется неожиданная тяга к шоколадкам или пирожным. Если в запасе нет сладкого, поможет простой и быстрый рецепт яблок с творожной начинкой, который можно найти на сайте "Едим Дома", передает Day.Az.

Это легкое домашнее угощение готовится всего за несколько минут, и с ним легко не чувствовать нехватки сладкого.

Как выбрать яблоки для десерта?

Лучше всего для фарширования подойдут плотные и кисло-сладкие сорта яблок - "антоновка", "гренни смит", "симиренко". Они сохраняют форму во время приготовления и не превращаются в пюре.

Ингредиенты

яблоки - по вкусу;

творог - по вкусу;

сахар - по вкусу.

Способ приготовления

Для приготовления угощения из яблок с творожной начинкой нужно аккуратно срезать верхушку яблока, чтобы она служила "крышечкой". Чайной ложкой удаляют сердцевину с семенами и немного мякоти. Творог растирают с сахаром до мягкой массы и заполняют ею подготовленные яблоки. Затем накрывают их срезанными верхушками. Яблоки готовят в пароварке около 10 минут.

К творогу попробуйте добавить изюм, курагу, немного корицы, мед или дробленые орехи.