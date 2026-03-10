Простой и полезный десерт: яблоки с творожной начинкой
Из трех продуктов собирается простое и полезное угощение.
Иногда, выбираясь в магазин с намерением правильно питаться, можно обойти стеллажи со сладостями, обещая себе отказаться от лишних калорий. Однако, оказавшись дома, появляется неожиданная тяга к шоколадкам или пирожным. Если в запасе нет сладкого, поможет простой и быстрый рецепт яблок с творожной начинкой, который можно найти на сайте "Едим Дома", передает Day.Az.
Это легкое домашнее угощение готовится всего за несколько минут, и с ним легко не чувствовать нехватки сладкого.
Как выбрать яблоки для десерта?
Лучше всего для фарширования подойдут плотные и кисло-сладкие сорта яблок - "антоновка", "гренни смит", "симиренко". Они сохраняют форму во время приготовления и не превращаются в пюре.
Ингредиенты
- яблоки - по вкусу;
- творог - по вкусу;
- сахар - по вкусу.
Способ приготовления
Для приготовления угощения из яблок с творожной начинкой нужно аккуратно срезать верхушку яблока, чтобы она служила "крышечкой". Чайной ложкой удаляют сердцевину с семенами и немного мякоти. Творог растирают с сахаром до мягкой массы и заполняют ею подготовленные яблоки. Затем накрывают их срезанными верхушками. Яблоки готовят в пароварке около 10 минут.
К творогу попробуйте добавить изюм, курагу, немного корицы, мед или дробленые орехи.
