Ученые оценили пользу восточной диеты из Китая

В основе - овощи, рыба, соя, грибы и меньше жареного.

Ученые описали пищевую модель жителей восточного побережья Китая, которая оказалась связана с более низким риском ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний. Авторы назвали ее EastDiet, или "восточная диета".

В чем смысл восточной диеты?

Исследование охватило 8931 человека из крупной китайской когорты WELL-China - долгосрочного проекта по изучению питания и здоровья населения. Оказалось, что 46,8% участников придерживались восточного типа питания.

Для восточной диеты, по словам специалистов, характерны высокое потребление овощей, фруктов, морепродуктов, цельнозерновых продуктов, молочных продуктов, орехов и яиц, а также типично китайских продуктов - пресноводной рыбы, корнеплодов, соевых продуктов и съедобных грибов.

Потребление белого риса, красного и переработанного мяса, жареной еды и алкоголя, напротив, сокращают до минимума.

Чем полезна диета восточных китайцев?

У людей, которые придерживались восточно-китайской модели питания, риск ожирения оказался незначительным, а риск серьезных сердечно-сосудистых событий - на 22% ниже по сравнению с теми, кто питался иным образом. Показатели кишечной микрофлоры у представителей исследуемой группы также отличались большим разнообразием.

Ученые назвали восточную диету "китайской версией" средиземноморской и подтвердили, что не обязательно копировать чужой рацион: в локальной кухне тоже реально найти преимущества.