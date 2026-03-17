Три продукта назвали идеальным «топливом» для тревожности

Врач Карлос Харамильо призвал при ментальных проблемах ограничить в рационе три продукта, поскольку они являются идеальным "топливом" для усиления тревожности. Его слова передает издание El Confidencial, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Харамильо утверждает, что белая мука, сахар и десерты негативно сказываются на скорости метаболизма. Если он становится нестабильным, активируется нервная система, воспринимающая такое состояние как угрозу. В результате возникает чувство обеспокоенности, пояснил доктор.

Продукты, не вызывающие резкого подъема уровня глюкозы в крови, специалист назвал идеальными при высокой тревожности. Также, по его словам, важно увеличить количество белка, полезных жиров и клетчатки в рационе. Кроме того, как напомнил Харамильо, гормон серотонин, связанный с ощущением благополучия, в основном вырабатывается в кишечнике, поэтому для его здоровья необходимо употреблять ферментированные продукты, такие как кефир и квашеная капуста.