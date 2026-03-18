Почему весной нужно добавить спаржу в рацион

Весной начинается сезон спаржи. Регулярное употребление этого овоща способствует очищению печени и улучшению пищеварения. "Вечерняя Москва" узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Елены Соломатиной о полезных свойствах спаржи для здоровья, передает Day.Az.

По ее словам, польза спаржи для печени и пищеварения заключается в большом количестве пищевых волокон в ее составе.

- Пищевые волокна помогают контролировать аппетит. Они создают объем в желудке, снижают выработку гормона грелина, который стимулирует чувство голода. Это помогает избежать переедания, - сказала она.

Эксперт отметила, что также в пищевых волокнах спаржи содержится антиоксидант глутатион. Он оказывает положительное влияние на весь организм, потому что замедляет старение, снижает воспаление, предотвращает разрушение клеток и благотворно влияет на работу печени.

- Спаржа снимает липидную и углеводную нагрузку, снижает риск развития ожирения печени, ухудшения ее функций и ее разрушения. Глутатион берет на себя функцию очистки и снижает нагрузку на печень, - говорит Соломатина.

Специалист подчеркнула, что пищевые волокна в спарже помогают улучшить микрофлору кишечника.

- Полезные бактерии используют пищевые волокна для выработки пребиотических жирных кислот, нормализующих уровень сахара и холестерина в крови. Это тоже облегчает нагрузку на печень и поджелудочную железу, - рассказала собеседница "ВМ".

Помимо этого, диетолог добавила, что спаржа помогает укрепить иммунитет.

- Большинство компонентов иммунной системы находится в кишечнике. Пищевые волокна не дают размножаться грибкам и вредным бактериям в кишечнике, которые требуют сахар и обработанную пищу. Именно поэтому спаржа способствует снижению воспалительных процессов и укреплению защитных сил организма, - сказала она.

Диетолог напомнила, что, кроме пищевых волокон, спаржа богата:

фолиевой кислотой, которая необходима для кроветворения и поддержания репродуктивной функции;

калием, который улучшает работу сердца и сосудов, способствует выводу лишней жидкости и снижает артериальное давление.

Однако важно помнить, что некоторые вещества в составе спаржи могут вызывать нежелательные реакции: