Диетолог назвал неожиданную причину для отказа от творога

Полезный источник белка может содержать больше соли, чем кажется.

Творог считается одним из самых полезных молочных продуктов: богат белком, хорошо насыщает и часто входит в меню людей, следящих за фигурой и здоровьем. Однако в некоторых случаях его количество в рационе стоит контролировать.

Как передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома, об этом сообщил изданию The Independent британский диетолог Роб Хобсон.

Чем вреден творог?

Говорить, что творог "вреден", не стоит. Он нежелателен для некоторых категорий людей. Так, по словам специалиста, на производстве в творог нередко добавляют соль, что увеличивает содержание натрия в готовом продукте.

В одной стандартной порции творога может содержаться примерно 300-400 мг натрия.

Кому стоит быть осторожнее с творогом?

Диетолог Хобсон посоветовал внимательнее относиться к употреблению творога людям:

с повышенным артериальным давлением;

соблюдающим низкосолевую диету;

имеющим заболевания сердечно-сосудистой системы.

Полностью исключать продукт из меню не требуется. Творог остается ценным источником легкоусвояемого белка, кальция и других питательных веществ.

Какой жирности должен быть творог?

На полках магазинов много обезжиренного творога, который часто считают более диетическим, однако он не всегда лучше, рассказала врач-эндокринолог и диетолог Анна Гончарова в комментарии "Едим Дома".

По словам специалиста, творог с нулевой жирностью уступает по пользе продукту с более высоким содержанием жира. Оптимальная жирность - от 3,5%, поскольку кальций лучше усваивается именно в присутствии жиров.