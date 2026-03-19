Это блюдо является самодостаточным и не требует дополнительных гарниров.

Перловку нередко называют недооцененной крупой - многие избегают ее из-за длительного времени приготовления. Однако этот продукт отличается высокой питательной ценностью, приятным вкусом и может стать оригинальной альтернативой привычным гарнирам. В частности, существует и упрощенный способ приготовления, например, с использованием термоса.

В то же время перловка может выступать не только в роли гарнира, но и как полноценное второе блюдо. Даже в постном варианте она способна удивить насыщенным вкусом и разнообразием, передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома.

Жареная перловка с овощами

Автор этого рецепта предлагает необычный способ обработки крупы. Как можно догадаться из названия, перловку сперва обжаривают, а потом уже тушат с овощами и специями. Благодаря предварительной обжарке крупа получает новые грани вкуса.

Нам понадобится:

перловая крупа - 250 г;

вода - 1 л;

тимьян сушеный - 1 ч. л.;

лук белый - 150 г;

морковь - 150 г;

сельдерей стебли - 2 шт;

чеснок - 4 шт;

растительное масло - 3 ст. л.;

соль - по вкусу;

перец черный свежемолотый - по вкусу.

Способ приготовления:

В вечера хорошенько промываем крупу и выкладываем просушиваться. На следующий день выкладываем крупу на сухую сковороду с толстым дном и на среднем огне обжариваем минут 15, пока она не окрасится в светло-коричневый цвет.

На соседнюю конфорку ставим кастрюлю с водой, чтобы вода успела закипеть. Подсаливаем и опускаем в кипящую воду обжаренную перловку, добавляем тимьян.

Обжариваем нарезанные кубиками лук, морковь и сельдерей до золотистости, добавляем соль и перец.

Выкладываем овощи к перловке, а тимьян убираем из кастрюли. Накрываем крышкой, ставим медленный огонь и тушим 20 минут.

Перед подачей сбрызгиваем кашу растительным маслом.

Блюдо получается ароматным и сытным. Это фактически самостоятельное блюдо, для которого не нужно мясо или другие вторые блюда.