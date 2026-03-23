Стал известен самый опасный способ приготовления пищи

Онколог Шикха Джайн отметила, что способ приготовления пищи сильно влияет на здоровье человека. Она рассказала, какой метод считается самым опасным, передает Day.Az со ссылкой на ВМ.

По словам специалистки, не стоит жарить продукты до появления подгоревшей корки. Это не только портит вкус, но и провоцирует образование веществ, повышающих риск развития различных видов рака, включая колоректальный.

Доктор Джайн подчеркнула, что употреблять такую пищу безопасно только после удаления почерневших участков. При этом самыми полезными способами готовки она считает запекание и приготовление на пару, передает 20minutos.