Названо разрушающее печень количество алкоголя

Гепатолог Брайан П. Ли предупредил, что серьезные повреждения печени могут возникнуть, даже если выпивать один раз в месяц. Опасное количество алкоголя он назвал в беседе с Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Ли, принято считать, что печени вредит регулярное употребление алкоголя. Однако исследование в котором, он принял участие, показало, что и эпизодическое употребление тоже разрушает орган. Врач уточнил, что эпизодическим считается употребление не менее одного раза в месяц четырех или более порций алкоголя для женщин и пяти или более порций для мужчин.

Врач отметил, что такая частота потребления спиртного в три раза повышает риск развития фиброза печени. "Эти результаты в первую очередь касаются людей с метаболической дисфункцией, связанной со стеатозом печени, но их можно применить и для остальных", - считает Ли.