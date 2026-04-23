Определен самый опасный вид алкоголя

Нарколог, заведующий отделением клиники "Алкомед" Андрей Тюрин определил самый опасный для здоровья вид алкоголя. Его доктор назвал в разговоре с "Лентой.ру", передает Day.Az.

"Безусловным лидером по степени опасности является нелегальный алкоголь. Каждую неделю в реанимации поступают пациенты с тяжелейшими отравлениями после употребления суррогатных спиртных напитков", - предупредил Тюрин.

По его словам, главная опасность контрафактного алкоголя заключается в том, что вместо этанола в нем содержатся метанол или кубовые остатки с высоким содержанием сивушных масел и альдегидов. Врач объяснил, что метиловый спирт - это сильнейший яд, который поражает почки и зрительный нерв. Он подчеркнул: всего 50-100 граммов такой жидкости могут приводить к необратимой слепоте или летальному исходу.