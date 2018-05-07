Mercedes-Benz A-Class 2019 получит CarPlay - ФОТО

Компания Mercedes-Benz подтвердила, что новая информационно-развлекательная система марки будет работать с CarPlay на борту.

Как передает Day.Az со ссылкой на Macdigger, Mercedes-Benz недавно провела презентацию автомобиля A-Class 2019, который поступит в продажу позже в этом году. Информационно-развлекательная система новой модели будет работать на базе CarPlay.

Журналисты MacRummors связались с представителями Daimler, которой принадлежит Mercedes-Benz. Им удалось подтвердить, что CarPlay появится на всех автомобилях автопроизводителя 2019 года. Хотя этого никто не подтвердил, можно рассчитывать, что владельцы новых машин получат беспроводной CarPlay, как BMW в прошлом году.

Когда Apple представила CarPlay в 2015 году для iOS, водителю требовалось подключить систему к телефону по кабелю Lightning. Это решение казалось логичным, так как водитель и телефон оставались на месте стационарно.

На что способен CarPlay

Информационно-развлекательная система CarPlay расширяет роль телефона в автомобиле. Водитель может, не отпуская руль, попросить Siri позвонить определённому контакту, прочитать либо продиктовать сообщение, или проложить маршрут по карте.

С CarPlay можно слушать подкасты, аудиозаписи из библиотеки iPhone или Apple Music. Без поддержки Siri можно также слушать музыку из альтернативных источников, таких как Google Play Music или Spotify.

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