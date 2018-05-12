Mercedes-AMG намерен выпустить 805-сильный гибрид - ФОТО

Глава Mercedes-AMG Тобиас Моерс в интервью изданию Digital Trends подтвердил, что компания намерена в будущем представить товарную версию 805-сильной гибридной силовой установки. Она дебютировала на прототипе Mercedes-AMG GT Concept весной прошлого года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, в основе гибридной установки концепт-кара лежала четырехлитровая "битурбовосьмерка". Дополнял ее расположенный на задней оси седана электромотор и комплект легких и сверхмощных батарей. Благодаря этому Mercedes-AMG GT Concept мог разгоняться до 100 километров в час менее чем за три секунды.

Детальные характеристики аккумуляторов и запас хода прототипа не были озвучены. В компании лишь указали, что они "впечатляющие". По предварительной информации, инженеры планируют практически полностью сохранить спецификацию концептуальной установки в ее серийном аналоге.

Прототип Mercedes-AMG GT Concept стал предвестником серийной модели под названием GT 4-Door Coupe. Четырехдверка также получила гибридную силовую установку, в состав которой вошел турбодвигатель V6 мощностью 435 лошадиных сил (520 Нм), девятидиапазонный "автомат" и установленный между этими агрегатами электромотор, выдающий 22 лошадиные силы и 250 Нм.

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