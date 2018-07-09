Завис компьютер: что делать с Windows
Случается, что компьютер зависает без видимых на то причин, при этом на экране ничего не движется, при этом компьютер на движение мышки не реагирует.
В Windows 10 и Windows 8.1 есть секретная комбинация клавиш для перезагрузки драйвера видеоускорителя, который поможет вернуть Windows в рабочее состояние, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Используйте комбинацию клавиш Win + Ctrl+ Shift + B с клавиатуры, если компьютер завис.
После этого вы заметите, что экран погаснет на пару секунд, а затем услышите звуковое уведомление, после чего экран снова включится.
При этом запущенные программы будут открыты и без изменений.
Данный способ работает с любыми современными видеоускорителями от AMD, NVIDIA и Intel.
Комбинация поможет компьютеру восстановиться после зависаний, возникающих, например, при запуске требовательных к ресурсам ПК игр или при выходе из спящего режима.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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