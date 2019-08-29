Один из сооснователей Apple Стив Возняк давно известен своей критикой в адрес крупных компаний, вроде Facebook, Hewlett-Packard и даже своего детища. На днях Стив сделал обескураживающее заявление относительно Apple. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По словам Возняка, Apple следовало много лет назад разделиться на несколько независимых компаний.

"Я очень хочу, чтобы Apple распалась и разделилась на несколько независимых подразделений, которые бы работали независимо от других, как это произошло с Hewlett Packard. Я думаю, крупные хайтек-компании стали слишком крупными, они слишком настойчиво лезут в наши жизни и не предоставляют нам право выбора. От них невозможно спрятаться", - заявил он.

Возняк также добавил, что Apple является одной из лучших компаний в мире, поскольку зарабатывает напрямую на продаже продуктов, а не на своих пользователях, как Facebook.

Ранее Стив Возняк критиковал и Hewlett Packard. Он утверждает, что эта компания пять раз отвергала его предложение выпустить персональный компьютер. И в настоящее время HP, конечно же, не столь успешна, как Apple. Тем не менее, Возняк был доволен работой в это компании. В 2011 году он вспоминал, что инженеры могли прийти на работу даже ночью и создавать экспериментальные продукты даже для своих нужд.

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