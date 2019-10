Владельцы Android-смартфонов не догадываются о том, что Google прописывает четкие требования к установке своих приложений и сервисов при использовании своей мобильной операционной системы производителями мобильных устройств. На днях в интернете всплыл документ с требованиями относительно того, какие из приложений Google должны быть в обязательном порядке установлены на смартфонах с Android 10, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По сравнению с предыдущими версиями, требования стали более жесткими, и был расширен список обязательных приложений и сервисов, которого производители смартфонов должны строго придерживаться. Среди них есть как привычные, так и новые программы:

1. Google Play;

2. Поиск Google;

3. Браузер Chrome;

4. Google Drive;

5. Gmail;

6. Карты Google;

7. Play Музыка;

8. Play Фильмы;

9. Google Фото;

10. YouTube.

Читайте также:

Xiaomi выпустила MIUI 11: какие смартфоны получают обновление

Кроме того, в документе указаны изменения, которые вступят в силу в следующем месяце. Это, например, замена Play Музыки на YouTube Music в качестве основного приложения.

Также в требованиях Google ко всем смартфонам, которые поступают в продажу с Android 10 или которые обновляются до Android 10, есть предписание "установки Android Auto на привилегированном уровне в системном разделе в качестве ключевого компонента без ярлыка". Таким образом, соответствующий режим должен активироваться автоматически при подключении смартфона с Android 10 к мультимедийной системе авто, поддерживающей Android Auto.

Что касается Android 10 Go ("легковесной" версии для слабых смартфонов), то тут перечень обязательных приложений чуть скромнее. На такие модели, помимо Gboard, должны быть также установлены:

1. Assistant Go;

2. Chrome;

3. Gallery Go;

4. Gmail Go;

5. Google Go;

6. Maps Go;

7. Play Store;

8. YouTube Go.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!