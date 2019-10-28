Специалисты американской компании Facebook разработали способ, с помощью которого можно обмануть систему распознавания лиц пользователей.

Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Facebook Research, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Нейросеть от Facebook незначительно меняет внешность пользователя, в том числе и в режиме реального времени, сохраняя при этом выражение его лица, позу и освещение на фотографии. "Система распознавания лиц может привести к потере конфиденциальности, а саму технологию можно использовать для создания видеороликов, вводящих в заблуждение. Поэтому нужен абсолютно другой инструмент защиты", - подчеркнули специалисты.

Чтобы проверить эффективность работы нейросети, разработчики показали видео, которые изменили с ее помощью, алгоритму ArcFace. В отличие от оригинальных видео, с лицами на измененных роликах ArcFace не справился.

"Недавние события в мире, связанные с развитием технологий распознавания лиц, указывают, что нужно создавать методы, которые успешно решат проблему деидентификации", - указывается в пресс-релизе. Также компания отмечает, что сейчас не планирует использовать эти технологии в своих проектах.

Ряд фирм и исследовательских центров в США сейчас разрабатывает программное обеспечение для того, чтобы найти следы фейков в видеороликах. Так, алгоритм, который создали ученые Калифорнийского университета в Беркли, может определять подобные фейки с вероятностью 92%. Специалисты загружают в компьютер все индивидуальные особенности мимики и жестов отдельного человека, формируя его так называемую мягкую биометрию, и искусственный интеллект, сравнивая ее с данными из видео, распознает фальшивку.

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