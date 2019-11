До официального запуска игрового потокового сервиса Google Stadia осталось всего 9 дней. В рамках подготовки к старту в Google Play появилась Android-версия приложения Stadia. Однако установить его могут пока лишь граждане США, Канады и большинства стран Евросоюза, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Также приложение работает не на всех мобильных устройствах, хоть Google и уверяла, что будет работать на любых смартфонах и планшетах с поддержкой Android 6.0 и выше. Сейчас установить Google Stadia могут лишь владельцы планшетов с Chrome OS, включая Pixel Slate, Acer Chromebook Tab 10 и HP Chromebook X2, а также смартфонов Pixel 2, Pixel 3, Pixel 3a и Pixel 4. Другие устройства начнут поддерживаться позднее.

19 ноября Google Stadia начнет свою работу. Пользователи стран, в которых есть поддержка сервиса, смогут играть в "тяжелые" игры. На старте будут доступны следующие проекты:

Dragon Ball Xenoverse 2;

Doom (2016);

Rage 2;

The Elder Scrolls Online;

Wolfenstein: Youngblood;

Destiny 2;

Get Packed;

Metro Exodus;

Farming Simulator 19;

Final Fantasy XV;

Tomb Raider Definitive Edition;

NBA 2K;

Borderlands 3;

Mortal Kombat 11;

Assassin's Creed Odyssey;

Just Dance;

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint;

Tom Clancy's The Division 2;

Trials Rising;

The Crew 2.

На старте Google Stadia будет платной. Комплект предзаказа можно оформить за 129 долларов, в него входит фирменный геймпад, подписка на 3 месяца и игра Destiny 2. Стоимость ежемесячной подписки составит 10 долларов, причем в эту стоимость не входят игры - их нужно покупать отдельно. Бесплатный доступ появится в 2020 году с расширением географии доступности сервиса.

