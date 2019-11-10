Новый сервис Google стал доступен для Android
До официального запуска игрового потокового сервиса Google Stadia осталось всего 9 дней. В рамках подготовки к старту в Google Play появилась Android-версия приложения Stadia. Однако установить его могут пока лишь граждане США, Канады и большинства стран Евросоюза, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Также приложение работает не на всех мобильных устройствах, хоть Google и уверяла, что будет работать на любых смартфонах и планшетах с поддержкой Android 6.0 и выше. Сейчас установить Google Stadia могут лишь владельцы планшетов с Chrome OS, включая Pixel Slate, Acer Chromebook Tab 10 и HP Chromebook X2, а также смартфонов Pixel 2, Pixel 3, Pixel 3a и Pixel 4. Другие устройства начнут поддерживаться позднее.
19 ноября Google Stadia начнет свою работу. Пользователи стран, в которых есть поддержка сервиса, смогут играть в "тяжелые" игры. На старте будут доступны следующие проекты:
Dragon Ball Xenoverse 2;
Doom (2016);
Rage 2;
The Elder Scrolls Online;
Wolfenstein: Youngblood;
Destiny 2;
Get Packed;
Metro Exodus;
Farming Simulator 19;
Final Fantasy XV;
Tomb Raider Definitive Edition;
NBA 2K;
Borderlands 3;
Mortal Kombat 11;
Assassin's Creed Odyssey;
Just Dance;
Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint;
Tom Clancy's The Division 2;
Trials Rising;
The Crew 2.
На старте Google Stadia будет платной. Комплект предзаказа можно оформить за 129 долларов, в него входит фирменный геймпад, подписка на 3 месяца и игра Destiny 2. Стоимость ежемесячной подписки составит 10 долларов, причем в эту стоимость не входят игры - их нужно покупать отдельно. Бесплатный доступ появится в 2020 году с расширением географии доступности сервиса.
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