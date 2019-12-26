В операционной системе Windows появится облегченная система установки драйверов. Об этом сообщил портал Ghacks, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эксперты обратили внимание на недавно вышедшую сборку Windows 10 Build 19536. Судя по обновлению, в будущем в ОС Windows появится единый интерфейс для установки драйверов и необходимых для работы сторонних устройств программ. Отмечается, что инструмент будет сканировать систему на предмет новых устройств и автоматически предлагать необходимое программное обеспечение.

В статье Ghacks уточняется, что на данный момент владельцы ПК и системные администраторы вынуждены вручную искать и устанавливать нужные драйверы или пользоваться сторонними программами. В частности, пользователям приходится работать с менеджером устройств, чтобы лично установить, откатить или удалить ПО.

Аналитики не сообщают, когда нововведение будет доступно для пользователей. По мнению экспертов, функция автоматического поиска и установки драйверов появится в ближайших обновлениях Windows в начале 2020 года.