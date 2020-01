В браузере Firefox появилась новая возможность

Компания Mozilla выпустила экспериментальный плагин, наделяющий браузер Firefox функцией голосового управления. Не прикасаясь к клавиатуре, пользователи Firefox Voice могут искать в интернете, переводить страницы, прокладывать маршруты, воспроизводить музыку и быстро находить открытые вкладки, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Чтобы расширение начало слушать команды, нужно нажать на значок микрофона на панели меню Firefox. После этого к просмотрщику можно будет обращаться такими фразами, как Find my calendar tab ("Найди вкладку моего календаря"), Play Green Day on Spotify ("Включи Green Day на Spotify"), Search my Gmail for tickets to Hamilton ("Найди в моем Gmail билеты на 'Гамильтон'"), What's the temperature in San Antonio? ("Какая температура в Сан-Антонио?") и Read this page ("Зачитай эту страницу").

Полный список команд, которые знает Firefox Voice, можно посмотреть на сайте проекта. Помимо этого, дополнение позволяет управлять самой программой - например, его можно попросить закрыть текущую вкладку, обновить страницу или сохранить её как PDF.

Пока Firefox Voice понимает только английский язык. Возможно, впоследствии он выучит и другие, когда функция голосового управления выйдет из бета-версии и будет встроена непосредственно в браузер.