Одной из ключевых особенностей Windows 10X будет голосовое управление. Об этом сообщает издание Windows Latest со ссылкой на материалы Microsoft, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналистам удалось раскрыть особенность новой Windows через изучение вакансий компании. Издание выяснило, что Microsoft опубликовало вакансию о найме специалиста, который будет работать над функцией голосового управления в Windows 10X. Судя по описанию заявки, программист должен владеть языком C++, местом работы указан офис компании в индийском городе Хайдарабад.

В записке от Microsoft уточняется, что голосовой интерфейс позволит управлять элементами рабочего стола и функциями в различных приложениях. Виртуальный помощник не должен поставить под угрозу безопасность и целостность операционной системы.

Согласно ранним слухам, Windows 10X станет операционной системой нового поколения для использования на ноутбуках и устройствах с двумя дисплеями. В октябре 2019 года в Нью-Йорке Microsoft показала концепт смартфона Surface Duo, имеющего два экрана. Несмотря на упоминание Windows 10X на мероприятии, концептуальный девайс работал под управлением модифицированной версии Android.

Голосовой помощник Cortana был представлен Microsoft в апреле 2014 года. Ассистент доступен на платформах Windows, Android, Xbox и iOS. Предварительная версия ОС Windows 10 с Cortana была представлена в конце января 2015-го.