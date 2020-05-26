https://news.day.az/hitech/1238628.html Hyundai показала новый и обновленный Santa Fe - ФОТО
Hyundai показала новый и обновленный Santa Fe - ФОТО
Компания Hyundai показала первый тизер рестайлингового кроссовера Santa Fe.
Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, об этом сообщает Motor.
На кадре можно заметить, что дизайн "морды" автомобиля унифицирован с новой Сонатой. В обновленной версии не будет массивного хромированного бруса на передней части авто, а решетка радиатора будет объединена с фарами. Также новинка должна получить Т-образные ходовые огни.
Сообщается, что новая Santa Fe также получит серьезные технические изменения. Кроссовер получит новую платформу, подвески, подрамники и рулевой механизм.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре