Hyundai показала новый и обновленный Santa Fe

Компания Hyundai показала первый тизер рестайлингового кроссовера Santa Fe.

Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, об этом сообщает Motor.

На кадре можно заметить, что дизайн "морды" автомобиля унифицирован с новой Сонатой. В обновленной версии не будет массивного хромированного бруса на передней части авто, а решетка радиатора будет объединена с фарами. Также новинка должна получить Т-образные ходовые огни.

Сообщается, что новая Santa Fe также получит серьезные технические изменения. Кроссовер получит новую платформу, подвески, подрамники и рулевой механизм.