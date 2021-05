Раскрыты новые эксклюзивы для PlayStation

Sony готовит 25 игр для своей новой приставки. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

О расширении числа игровых эксклюзивов для консоли нового поколения заявил руководитель PlayStation Studio и бывший глава Guerrilla Games Хермен Хульст (Hermen Hulst). По его словам, компания намерена выпустить 25 тайтлов. При этом половина из них - это совершенно новые серии.

Раскрывая планы компании, Хульст заметил, что не все из запланированных тайтлов станут крупными блокбастерами, так как идет работа и над инди-проектами.

"Невероятное разнообразие исходит из самых разных регионов. Большие, маленькие, разные игры", - подытожил топ-менеджер Sony.

Специалист заметил, что корпорация заинтересована в привлечении все больше разработчиков и буквально спасла некоторые студии во время пандемии, заинтересовав их в создании игр для PS.

В разговоре с журналистами Wired также принял участие генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан (Jim Ryan). Топ-менеджер выразил надежду на то, что консоль PS5 может в ближайшие месяцы появиться в продаже.

"Мы ожидаем роста производства в течение лета и, безусловно, во второй половине года и надеемся увидеть какое-то возвращение к нормальному состоянию с точки зрения баланса между спросом и предложением", - подчеркнул Райан.

На данный момент известно, что в ближайшие месяцы для PS5 выйдут четыре эксклюзивных тайтла. Horizon Forbidden West, Ratchet and Clank: Rift Apart и God of War: Ragnarok появятся до конца 2021 года, Gran Turismo 7 выйдет в 2022-м.

В конце апреля глава Sony Interactive Entertainment (SIE) Джим Райан заявил, что новая консоль получит большее количество эксклюзивов, чем выходило на какой-либо консоли PlayStation ранее.

"Мы постепенно и неуклонно продолжаем инвестировать в высококачественные тайтлы для PS", - уточнил Райан.