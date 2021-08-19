Менять браузер в Windows 11 станет сложнее

Компания Microsoft в новой операционной системе Windows 11 заметно усложнит процедуру смены браузера, используемого по умолчанию. Теперь, если пользователь Chrome, Firefox или другого альтернативного клиента при первом запуске приложения и переходе по ссылке не поставит галочку напротив пункта "всегда использовать это приложение", системным браузером по умолчанию останется Microsoft Edge.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, повторно эта опция показываться не будет, и пользователям, вместо одного простого переключателя, придется вручную менять настройки для каждого типа файлов и ссылок. В случае с Chrome, например, пользователям придется самим делать его приложением по умолчанию для HTM, HTML, PDF, SHTML, SVG, WEBP, XHT, XHTML, FTP, HTTP и HTTPS.

Это очень долгий и утомительный процесс, пишет The Verge. Автор издания Том Уоррен протестировал нововведение на Firefox, Chrome, Opera, Vivaldi и Brave, и только Firefox смог установить значения по умолчанию без перехода в настройки Windows 11. Для сравнения, сейчас Windows 10 позволяет легко менять любые "дефолтные" приложения для почты, изображений, карт, браузера, фото, музыки и видео.

Появится в Windows 11 и другое неудобство, связанное с браузерами. Все ссылки на новой панели с персонализированными виджетами Windows Widgets (для карт, погоды, новостей, календаря и списка дел) также будут открываться в Microsoft Edge - вне зависимости от того, какой браузер выставлен по умолчанию. То же касается и функции поиска.

Windows 11 все еще находится в разработке, и возможно, в Microsoft доработают поведение, касающееся приложений по умолчанию. Стабильный релиз новой операционной системы ожидается осенью.

Windows 11 - "одно из самых значительных обновлений Windows за последнее десятилетие" - была представлена 24 июня. Главными изменениями стали новое меню "Пуск" без "живых плиток", магазин Windows Store с возможностью установки Android-приложений, частичный редизайн интерфейса (многие элементы отцентрированы, а углы закруглены), персонализированные виджеты Windows Widgets, а также улучшения, связанные с производительностью и многозадачностью.