В Нидерландах разработали "умные очки" для слепых

Жизнь со слепотой очень сложна, но новые технологии дают гораздо больше возможностей её упростить. Компания Envision из Нидерландов разработала "умные очки" на базе искусственного интеллекта. Они помогают слепым и слабовидящим людям, сканируя и распознавая окружающие объекты, а затем донося эту информацию в аудиоформате, передает Day.Az со ссылкой на Фишки.

Инновационные очки используют ИИ для описания окружения слепым и слабовидящим людям в режиме реального времени.

Очки Envision оснащены 8-мегапиксельной камерой, которая сканирует текст, объекты, места и лица и повторяет эту информацию владельцу на более чем 60 различных языках.

Устройство может распознать все виды текста из книг, писем, рукописных заметок и этикеток, а затем прочитать всё это пользователю.

Кроме того, вспомогательный инструмент способен распознавать людей и объекты, чтобы слабовидящим было легче встречаться с друзьями, родственниками и коллегами, а также искать и находить свои вещи.

"Наша миссия - улучшить жизнь двух миллиардов слепых или слабовидящих людей во всем мире, предоставив им ассистивные технологии, продукты и услуги, которые изменят их жизнь, - говорит Картик Каннан, соучредитель Envision.

- Анализируя пользовательские данные в режиме реального времени и прямую обратную связь от пользователей, мы можем постоянно совершенствовать продукты Envision и внедрять инновации. Совсем недавно мы добавили новые функции захвата и контекста. Каждый имеет право жить в мире без границ, и мы хотели бы изготовить очки Envision для как можно большего числа людей".