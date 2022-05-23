В Нидерландах разработали "умные очки" для слепых
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Жизнь со слепотой очень сложна, но новые технологии дают гораздо больше возможностей её упростить. Компания Envision из Нидерландов разработала "умные очки" на базе искусственного интеллекта. Они помогают слепым и слабовидящим людям, сканируя и распознавая окружающие объекты, а затем донося эту информацию в аудиоформате, передает Day.Az со ссылкой на Фишки.

Инновационные очки используют ИИ для описания окружения слепым и слабовидящим людям в режиме реального времени.

Очки Envision оснащены 8-мегапиксельной камерой, которая сканирует текст, объекты, места и лица и повторяет эту информацию владельцу на более чем 60 различных языках.

Устройство может распознать все виды текста из книг, писем, рукописных заметок и этикеток, а затем прочитать всё это пользователю.

Кроме того, вспомогательный инструмент способен распознавать людей и объекты, чтобы слабовидящим было легче встречаться с друзьями, родственниками и коллегами, а также искать и находить свои вещи.

"Наша миссия - улучшить жизнь двух миллиардов слепых или слабовидящих людей во всем мире, предоставив им ассистивные технологии, продукты и услуги, которые изменят их жизнь, - говорит Картик Каннан, соучредитель Envision.

- Анализируя пользовательские данные в режиме реального времени и прямую обратную связь от пользователей, мы можем постоянно совершенствовать продукты Envision и внедрять инновации. Совсем недавно мы добавили новые функции захвата и контекста. Каждый имеет право жить в мире без границ, и мы хотели бы изготовить очки Envision для как можно большего числа людей".