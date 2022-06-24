Разработчик криптовалюты представил защищенный смартфон

Компании OSOM и Solana Labs объявили о своем сотрудничестве для создания криптосмартфона Solana Saga, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

OSOM рассказала о сотрудничестве с Solana в создании флагманского мобильного смартфона под управлением Android Solana Saga, отличительной особенностью которого станет уникальный функционал, тесно интегрированный с блокчейном Solana. Это должно упростить и защитить транзакции и управление цифровыми активами в виде криптовалют и NFT. Кроме того, Solana Mobile предложит разработчикам набор инструментов для создания мобильных криптоприложений.

В США, Канаде и Великобритании открыли предзаказ с депозитом в размере $100. В случае, если пользователь передумает о покупке до полноценного релиза - деньги будут возвращены. Полная стоимость устройства на старте продаж составит $1 тыс.

Также стало известно о технических характеристиках криптосмартфона Solana Saga - его оснастят 6,55-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц, чипсетом Snapdragon 8+ Gen 1 и 12 ГБ оперативной памяти. Гаджет получит две камеры на задней панели - основную на 50 Мп и сверхширокоугольную на 12 Мп. Также смартфон будет оснащен аккумулятор на 4100 мАч с поддержкой беспроводной зарядки.

Продажи Solana Saga намечены на 1 квартал 2023 года.

В конце 2021 года был представлен OSOM OV1, который стал основой при создании Solana Saga. Компания OSOM была основана выходцами из Essential, основателем которой был "отец" Android Энди Рубин.

Компания Solana Labs, выступающая партнером OSOM в создании криптосмартфона Saga, имеет блокчейн-сеть Solana и собственный токен SOL, а также несколько дочерних компаний, в том числе Solana Mobile.