Windows признала Google Chrome вредоносным ПО

Операционная система Windows признавала популярный браузер Google Chrome вредоносным ПО из-за ошибки в обновлении "Защитника Windows" (Windows Defender). Об этом сообщает Windows Central, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В компании Microsoft подтвердили наличие проблемы. По их версии, Windows Defender идентифицировал как потенциально опасно все приложения, основанные на Chromium и платформе JavaScript Electron.

В качестве решения предлагалось удалить официальные версии программ. Среди пострадавших программ не только Chrome, но также WhatsApp, Discord и Spotify.

Проблему активно обсуждали в соцсетях и на форумах пользователи ОС. По их словам, ошибка описывается как "ложное срабатывание Защитника Windows". Согласно неофициальной информации, это связано с одним из недавних обновлений Google Chrome.

В Microsoft рассказали, что выпустили обновления, которые решают проблему. Согласно комментариям на форуме, версия Defender 1.373.1537.0 больше не демонстрирует предупреждения.