Новая функция в Windows 11 ухудшила производительность компьютеров

Американская компания Microsoft в обновленной версии Windows 11 22H2 включила по умолчанию новую функцию - изоляцию ядра и защиту целостности памяти. Как сообщает PC World, при тестировании выяснилось, что из-за этого ухудшается производительность компьютеров, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В компании отмечали, что функция создана для борьбы с вредоносным ПО и для предотвращения кибератак разного типа. Журналисты пояснили, что установка обновления Windows 11 приводит к снижению общей производительности устройства. По их словам, это особенно заметно в играх.

Однако в Microsoft уверяли, что их разработчикам удалось частично снизить воздействие, которое оказывает изоляция ядра на производительность ПК и ноутбуков.

Для корректной работы изоляции ядра необходимо наличие модуля TPM 2.0, а также активация некоторых дополнительных опций обеспечения безопасности. Функция в настоящее время присутствует и в Windows 10, но там она отключена по умолчанию.