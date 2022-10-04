Sony объявила о разработке новой версии игры Horizon Zero Dawn
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Компания Sony начала разработку обновленной версии Horizon Zero Dawn. Об этом сообщает портал VGC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пока неизвестно, о чем идет речь - о ремейке или ремастере. Игра получит обновленные текстуры, анимацию лиц и тела, а также улучшенную систему освещения. Кроме того, ожидаются разные режимы графики, поддержка особенностей геймпадов DualSense, а также дополнительные функции для людей с ограниченными возможностями.

Дата релиза проекта пока не называется. Известно, что во вселенной игры также появится еще один проект - Horizon Call of the Mountain для PlayStation VR2. Кроме того, по Horizon Zero Dawn будет снят сериал, события которого, по слухам, будут разворачиваться в 2074 году во время "Чумы Фаро", которая привела к уничтожению всей жизни на Земле. Шоураннеры и исполнитель главной роли сериала пока остаются в секрете.