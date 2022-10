В компьютерной игре Minecraft можно приобрести одежду Burberry

Компьютерная игра Minecraft и британский бренд люксовой одежды Burberry объединились для создания виртуальнго приключение Burberry: Freedom to Go Beyond. Об этом пишет Hypebeast, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Игроки Minecraft теперь смогут исследовать виртуальную вселенную Burberry, а также загружать 15 новых скинов, вдохновленных "модой, фантазиями и приключениями".

В дополнение к игровому сюжету компаниями была создана капсульная коллекция одежды в стилистике модного дома. Ее можно будет приобрести не только в игре, но и в магазинах Burberry в Лондоне, Токио, Сеуле и других городах.

В Burberry: Freedom to Go Beyond можно будет сыграть с 1 ноября.