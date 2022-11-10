В США испытали прототип надувного теплозащитного экрана для Марса

В США провели испытания надувного теплозащитного экрана, играющего одновременно роль "тормоза" при спуске с орбиты. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru об этом сообщает Space News.

Старт был совершен с базы Ванденберг на ракете Основной полезной нагрузкой ракеты был метеорологический спутник Joint Polar Satellite System (JPSS) 2, который займет полярную орбиту для сбора данных о погоде для Национального управления океанических и атмосферных исследований.

Вторичной полезной нагрузкой стал аппарат LOFTID, "Низкоорбитальное летное испытание надувного замедлителя". Этот прототип теплового щита остался закрепленным на верхней ступени ракеты в течение 75 минут после запуска, пока она не направила его на траекторию входа в атмосферу. Перед отделением от ступени шестиметровый тепловой щит надулся, благодаря чему после входа в атмосферу замедлил тестовый аппарат с орбитальной скорости до 0,7 Маха и защитил от чрезмерных температур. В итоге LOFTID раскрыл парашют и приводнился в Тихом океане согласно плану.

Теперь ученые проанализируют ход испытаний, чтобы в будущем разработать на основе прототипа полноценную систему защиты космических аппаратов. В первую очередь, она будет востребована для марсианских аппаратов, на которых не выгодно размещать слишком громоздкие и массивные традиционные теплозащитные экраны.