Названы самые продаваемые мобильные телефоны в истории

Редакция портала MyDrivers составила список из 20 самых продаваемых мобильных телефонов за всю историю, в котором основные позиции занимают гаджеты Nokia. Общие продажи этих моделей превысили 3,245 млрд единиц, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Первое место по продажам занимает легендарный Nokia 1100, который за годы существования разошелся тиражом в 250 млн. За ним следуют Nokia 1110 с 248 млн реализованных устройств и Apple, продавшая iPhone 6 и 6 Plus общим тиражом в 224 млн.

В списке также оказались Nokia 105, iPhone 6s и 6s Plus, iPhone 7 и 7 Plus, а также и iPhone 11, включая модели Pro и Pro Max. Среди смартфонов Apple в топ-20 попали iPhone 5 вместе с iPhone 8 и 8 Plus.

Большую часть топа занимают кнопочные телефоны Nokia, однако там также оказался и Nokia 5230 с резистивным сенсорным экраном, продавшийся в количестве 152 млн единиц.

Единственными телефонами других компаний, попавших в список, оказались Samsung E1100 и Motorola RAZR V3, занявшие 13 и 16 места соответственно.