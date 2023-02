Google добавила в мобильную версию YouTube новую функцию

Компания Google добавила в приложение YouTube для iOS и Android функцию Go Live Together, которая позволяет двум авторам одновременно вести одну трансляцию. Об этом сообщает издание The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Изначально о разработке Go Live Together стало известно еще в ноябре 2022 года. Однако о том, когда именно состоится ее релиз, тогда в YouTube не сказали.

Go Live Together позволяет блогерам с аудиторией 50 подписчиков и более приглашать в свои эфиры соведущих из числа других контент-мейкеров. Чтобы запустить совместный эфир, нужно зайти в приложение YouTube, нажать кнопку "Создать" и выбрать в открывшемся меню иконку Go Live Together.

Опция работает только на мобильных устройствах. В веб-версии YouTube можно только пригласить человека принять участие в эфире, а также запланировать его на определенный час. Впрочем, в своем анонсе команда YouTube заявила, что уже работает над интеграцией Go Live Together в десктопную версию сервиса.