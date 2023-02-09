Нейросеть ChatGPT научилась писать вирусы

Чат-бот ChatGPT обучился создавать вирусы, нацеленные на индивидуальные особенности разных операционных систем и конкретные уязвимости. Об этом ТАСС рассказал заместитель директора по развитию Института математики и компьютерных технологий Дальневосточного федерального университета Роман Дремлюга, передает Day.Az.

"Преступники всегда очень быстро адаптируют технологические новшества. В принципе, когда появляется какое-то новое эффективное средство, преступники пытаются его адаптировать и делают это очень быстро. Уже можно найти примеры того, как с помощью этой системы генерируют код вредоносных программ с нужными свойствами под определенные операционные системы, под определенные задачи, под определенные уязвимости, абсолютно кастомизированные", - отметил Дремлюга.

По его словам, на данный момент эту особенность ChatGPT по большей части используют ИБ-специалисты для тестирования. Однако эксперт уверен, что злоумышленники уже давно взяли эту возможность на вооружение. Теперь с помощью нейросетей каждый желающий без навыков программирования может создавать вирусы.

Использование ChatGPT может привести к тому, что киберпреступники смогут создавать индивидуальные способы отъема денег у жертв, ориентируясь на особенности конкретного человека, и делать это в автоматическом режиме. Дремлюга считает, что для защиты пользователям гаджетов необходимо повышать свою осведомленность и общую цифровую грамотность.