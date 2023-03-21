Блогер потратил $23 тыс. на покупку всех игр для Nintendo перед закрытием магазина

Джирард Халил, автор канала The Completionist, потратил $22,791 на покупку всех игр для Nintendo Wii U и 3DS.

Блогер хотел приобрести все игры для этих консолей перед закрытием магазина Nintendo, которое запланировано на 27 марта.

Халил купил 866 игр для Wii U и 1547 игр для 3DS. Некоторые игры не удалось купить, потому что Nintendo удалила их из магазина. В совокупности игры для Wii U весят 1,2 ТБ, а для 3DS - 267 ГБ.

Покупка всех игр заняла чуть меньше года. В этом Халилу помогали его друзья, которые использовали свои банковские карты для покупки 464 карт Nintendo eShop.

Ютубер пообещал передать все консоли и игры для них в Фонд истории видеоигр, чтобы они сохранились для потомков.