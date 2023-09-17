В США считают, что новая спутниковая система позволит КНР усилить воздействие на Тайвань

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) разработала усовершенствованную спутниковую систему, которая позволит ей эффективнее оказывать воздействие на Тайвань и укрепить влияние Пекина в Тихоокеанском регионе. Такое мнение выразил заместитель главы Космических сил США по вопросам разведки генерал-майор Грег Гэгнон, выступая на ежегодной конференции Ассоциации военно-воздушных и космических сил страны в Вашингтоне, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Значительный рост орбитальных возможностей НОАК теперь позволяет им видеть намного дальше и с большей точностью днем и ночью в любую погоду", - приводит его слова издание Defense One. Гэгнон полагает, что новые спутники "позволят Китаю распространить свое влияние дальше в Тихий океан и более эффективно угрожать Тайваню".

Гэгнон утверждает, что в 2022 году Пекин запустил порядка 200 новых спутников, большая часть которых предназначена для наблюдения как за китайскими силами, так и за силами противника. По его словам, эти технологии "помогли Китаю превратиться из регионального игрока, ориентированного на оборону, в государство, способное проецировать силу на весь мир".

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения.

Президент США Джо Байден заявил в интервью телекомпании CBS в сентябре 2022 года, что американские вооруженные силы будут защищать Тайвань в случае возможного "вторжения" со стороны Китая. Он заверил, что Вашингтон не намерен поощрять попытки острова добиться независимости.