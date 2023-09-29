Вышел первый в Азербайджане обзор на iPhone 15! Смотрите и покупайте смартфоны в рассрочку на 30 месяцев на Umico Market

Umico Market показывает долгожданную распаковку и запускает продажи всех четырех моделей iPhone 15 с рассрочкой на 30 месяцев. Дополнительно вы получаете кэшбэк 10% и официальную гарантию. Предложение действует всего 3 дня с 29 сентября по 1 октября.

12 сентября Apple провела презентацию новой серии смартфонов iPhone 15. Прошло две недели и мировые новинки оказались в руках Umico Market. Лучше один раз увидеть, а потом купить - решили на маркетплейсе и первыми в Азербайджане записали обзор на модели iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и Pro Max.

iPhone 15 и iPhone 15 Plus

Размеры, как и дизайн, телефонов не изменились по сравнению с прошлогодними, только углы корпуса чуть более закруглены. В продаже будет 5 цветов: черный, голубой, зеленый, желтый, и розовый. Палитра нежных пастельных тонов. В отличие от своего предшественника, новый смартфон от Apple доступен в матовом варианте.

Что внутри? iPhone 15 получил процессор А16 Bionic, который был установлен в PRO-версиях 14-й серии. Смартфоны оборудованы чипом UWB, благодаря которому подключение смартфона к гаджетам Apple стало в 3 раза более быстрым. Также благодаря этому чипу можно искать знакомых - будет показано расстояние до них и направление, куда нужно идти.

Еще одно - да, наконец! То, чего ждали многие пользователи айфонов теперь свершилось. iPhone 15 снабдили разъемом USB-C вместо Lightning. Теперь все устройства Apple можно заряжать одним кабелем.

iPhone 15 Pro и Pro Max

Старшие модели iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max изготовлены из титана аэрокосмического класса. По словам Apple, это самые легкие модели iPhone за всю историю. Телефон оснащен высокопроизводительным 3-нанометровым процессором А17 Pro с поддержкой трассировки лучей - специально для фанатов мобильного гейминга.

Отдельного внимания заслуживает камера с разрешением 48 Мп и обновленными сенсорами: благодаря новому процессору A 17 Bionic и искусственному интеллекту снимки получаются такими, как будто они были сделаны профессиональной камерой. У iPhone 15 Pro Max появился пятикратный зум (в версии Pro по-прежнему доступен только трехкратный)

Из необычного: на замену рычажку переключения бесшумного режима пришла кнопка Action Button. Кнопка может быть запрограммирована на разные действия, в том числе на запуск быстрых команд. То есть вы можете настроить на нее бесшумный режим, фонарик, включение камеры или что-либо другое.

Заказывайте iPhone 15 в рассрочку на 30 месяцев на Umico Market и станьте одним из первых обладателей мировой новинки уже в ближайшие три дня!