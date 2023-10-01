"Nar" расширил мобильную сеть в Карабахе, тем самым внося свой вклад в развитие инфраструктуры на освобожденных территориях Азербайджана.

"Nar" уже обеспечил базовыми станциями многие населенные пункты Карабаха и Восточного Зангезура. Технический состав "Nar" оперативно расширил покрытие мобильной сети, охватывая Ханкенди, Ходжавенд, Ходжалы, Агдара, Аскаран.

Отметим, что сеть "Nar" уже широко использовалась абонентами в населенных пунктах Шушинского, Зангиланского, Джебраильского, Губадлинского, Кельбаджарского и Лачинского районов.

Являясь национальным брендом, "Nar" считает своим долгом уделять особое внимание и поддерживать развитие освобожденных территорий. Подробнее о проектах, реализованных "Nar", вы можете узнать на странице nar.az/projects.

На данный момент "Nar" предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. "Nar" уже 4 года является ведущим мобильным оператором страны по индексу лояльности клиентов. Мобильный оператор придерживается клиентоориентированной стратегии и предоставляет отличный сервис по доступной цене.