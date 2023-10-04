Участники Международного конгресса астронавтики в Баку восхищены уровнем организации мероприятия

Участники 74-го Международного конгресса астронавтики в Баку восхищены уровнем организации мероприятия.

Об этом, как передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, сказал посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд в ходе презентации стенда Космического агентства Великобритании на данном конгрессе.

"Организация конгресса фантастическая. Многие, кто приезжает в Баку впервые, восхищаются традиционным гостеприимством Азербайджана и влюбляются в этот город. Конечно же, участники конгресса ищут возможности для сотрудничества как между Великобританией и Азербайджаном, так и с коллегами со всего мира. Очень здорово видеть здесь астронавтов и инженеров. Неделя проходит прекрасно", - сказал посол.

Он подчеркнул, что Баку уже во второй раз принимает Международный конгресс астронавтики, который стал мировым событием. Британская делегация на конгрессе насчитывает более 50 человек из Космического агентства и представителей некоторых из наиболее крупных инновационных британских компаний в космической сфере.

Напомним, что 2 октября в Баку стартовал 74-й Международный конгресс астронавтики в партнерстве с Космическим агентством Азербайджанской Республики ("Азеркомос") и Международной астронавтической федерацией.

В мероприятии принимают участие представители космических агентств, государственного сектора, инвесторов и частных компаний, местных и международных СМИ, а также более 5000 представителей из 101 страны. На Международном конгрессе астронавтики в выставочном павильоне представлены 150 компаний.

Международный конгресс астронавтики в Баку продлится до 6 октября.